Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Brand eines Förderbandes im Kaiserwörthhafen

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 09:30 Uhr brannte im Kaiserwörthhafen in Ludwigshafen ein im freien befindliches Förderband. Das Förderband stand an der über die Inselstraße verlaufenden Förderbrücke auf einer Länge von ca. 40 Meter in Flammen. Nach ersten Ermittlungen waren Schweißarbeiten der Grund für den Brand. Durch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen konnten die Flammen relativ schnell gelöscht werden. Eine angrenzende Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt. Eine Gefährdung umliegender Firmen und Gebäude bestand nicht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell