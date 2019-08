Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 16.08.19 um 13:10 Uhr befährt ein 37-jähriger Rintelner mit seinem blauen BMW in Rinteln den Wilhelm-Busch-Weg in Richtung Waldkaterallee. Unmittelbar hinter der Brücke über die B 238 kommt ihm als drittes Fahrzeug ein dunkelgrauer oder schwarzer Kleinwagen entgegen, welcher sehr weit links fährt. Es kommt zum Zusammenstoss beider Aussenspiegel. Der oder die Fahrzeugführerin des Kleinwagens setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Schadenshöhe am BMW etwa 120,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell