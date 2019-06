Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Kindergarten

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) In der Nacht zu Mittwoch, 05.06.2019, kam es in der Kurzen Bergstraße in Salzderhelden zum wiederholten Mal zu einem Einbruch in den dortigen Kindergarten. Unbekannte Täter gelangten durch gewaltsames Aufbrechen der hinteren Eingangstür in das Innere der Kindertagesstätte. Dort wurden dann diverse Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter konnten schließlich einen geringeren Bargeldbetrag und ein älteres Laptop in ihren Besitz bringen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatnacht Beobachtungen gemacht haben, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten.

