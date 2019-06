Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mofafahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Hardegsen, Am Hagen - Dienstag, 04.06.2019, 14.20 Uhr

HARDEGSEN (fal) - Am Dienstag gegen 14.20 Uhr kam es auf der Straße Am Hagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines Mofas leicht verletzte. An dem Roller und einem parkenden VW Transporter entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 700 Euro.

Der 72-Jährige war mit seinem Roller in Richtung Kurpark unterwegs. Aus ungeklärten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand parkenden VW Transporter. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Hardegser leicht. Vorsorglich wurde er mit einem RTW in ein Krankenhaus gefahren.

