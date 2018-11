POL-PPMZ: Mainz, Streit am Hopfengarten, Mann droht mit Messer

Mainz (ots) - Montag, 26. November, 13:10 Uhr Zivile Polizisten der Mainzer Polizei konnten am Montagnachmittag einen 54-Jährigen in Mainz, am Hopfengarten festnehmen, nachdem er seinen Bekannten mit einem Messer gedroht hat und es diesen wohl auch an den Hals hielt ist.

Gegen 13:10 Uhr kommt es zu einem Streit unter Obdachlosen am Hopfengarten. Ein 54-jähriger zieht dabei ein kleines Messer aus seiner Tasche und droht damit mehreren anderen Beteiligten. Angeblich hält er dabei das Messer mindestens einer Person auch an oder in Richtung des Halses. Zu Verletzungen kommt es glücklicherweise nicht und der Beschuldigte entfernt sich zunächst von dem Tatort. Als er nach wenigen Minuten zurückkommt wird er aber bereits durch Zivilpolizisten erwartet und kann gefahrlos festgenommen werden. In seinen Taschen können zwei kleine Klappmesser aufgefunden werden. Diese sind grundsätzlich nicht verboten, werden jedoch als Beweismittel sichergestellt. Warum es zu der Auseinandersetzung kam bedarf weiterer Ermittlungen. Der Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung rechnen. Wegen gesundheitlicher Probleme wird er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und erhielt dennoch einen Platzverweis für den Bereich des Hopfengartens.

