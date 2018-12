Geeste / Meppen (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 07:40 Uhr, befuhr die Fahrerin eines weißen BMW Kombi die Osterbrocker Straße in Fahrtrichtung Geeste. Als sie die Einmündung der Paulusstraße passiert hatte, kam ihr in der dortigen Kurve ein Pkw auf ihrer Fahrbahn entgegen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß/Streifen beider Fahrzeuge, wobei der linker Außenspiegel des BMW beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Pkw hielt nicht an sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591-870 in Verbindung zu setzen. /hue

