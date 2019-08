Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Über Balkon in Wohnung eingedrungen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Rohrhofer Straße, in Höhe der Haltestelle "Martinskirche", wurde am Donnerstag, zwischen 7 Uhr und 14:50 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter war über den Balkon geklettert und drang über die Balkontür in die Erdgeschosswohnung ein. Er durchsuchte mehrere Räume nach Brauchbarem und ließ nach derzeitigem Kenntnisstand eine Kassette mit Bargeld, persönliche Dokumente und drei goldene Armketten mitgehen. Der Wert des Diebesguts steht bislang nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.:0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

