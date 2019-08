Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: An Kreuzung Vorfahrt missachtet und zusammengestoßen - Beide Autos abschleppreif

Sinsheim (ots)

An der Kreuzung Leibnizstraße/Nördliche Ringstraße kam es am Donnerstag, gegen 19 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro. Ein 25-jähriger Smart-Fahrer war in der Leibnizstraße unterwegs und hatte an der Kreuzung einer 27-jährigen BMW-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge so sehr beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell