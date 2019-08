Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Unbekannter stiehlt schwarzen Mercedes Viano - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Auf bislang ungeklärte Art und Weise entwendete ein unbekannter Täter am frühen Freitag, gegen 3:35 Uhr, einen schwarzen Mercedes Viano, der vor einem Anwesen in der Straße "Graudenzer Linie", in Höhe der Stettiner Straße, stand. Die Geschädigte wurde aufgrund des startenden Motors aus dem Schlaf gerissen und sah, wie eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Richtung Memeler Straße davonfuhr. Laut Aussage der Geschädigten trug der Täter ein schwarzes Sweatshirt mit weißen "Adidas-Streifen".

Der Mercedes hat dunkel getönte Scheiben und am Kofferraumdeckel die Aufschrift "Harley Davidson Speed Monster". An ihm sind die Kennzeichen MA-LT 16 angebracht. Der Wert wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

