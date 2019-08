Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Marl: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

Unbekannte begaben sich am Mittwoch, kurz nach 0 Uhr, auf die rückwärtige Seite eines Wohnhauses auf der Allensteiner Straße. Dort gelangten sie über eine Terrassenüberdachung zu dem auf Kipp stehenden Fenster in der ersten Etage. Durch Hebeln und Hineingreifen gelangten die Täter in das Innere der Wohnung. Hier öffneten sie Schränke. Als der Hund im Erdgeschoss anschlug, flüchteten die Täter. Es ist noch nicht bekannt, ob sie etwas stahlen.

Marl

In der Nacht zu Donnerstag gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Elbestraße. Hier brachen sie einen Bürocontainer auf und stahlen verschiedene Werkzeuge. Eine konkrete Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

