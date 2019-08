Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahrradfahrerin leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, wartete ein 52-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel an der Einmündung Postallee/Konrad-Adenauer-Allee um einem Fußgänger das Überqueren der Straße bei grüner Ampel zu ermöglichen. Anschließend wollte er von der Postallee aus nach rechts in die Konrad-Adenauer-Allee einbiegen. Beim Anfahren kollidierte er mit einer 16-jährigen Radfahrerin aus Gladbeck. Sie fuhr direkt vor dem Auto über die Straße. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Sachschaden entstand nicht.

