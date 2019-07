Polizei Mettmann

POL-ME: Abgebrannter Altpapier-Container - Polizei sucht Zeugen - Velbert - 1907061

Mettmann (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (11. Juli 2019), gegen 05:00 Uhr, brannte im Velberter Ortsteil Birth ein Müllcontainer an der Von-Humboldt-Straße. In Höhe der Hausnummern 35-39 stand eine blaue Altpapier-Wertstofftonne in Flammen, die sich dort auf einem umzäunten Müllsammelplatz der umliegenden Mehrfamilienhäuser befand. Der große Kunststoffbehälter sowie dessen Inhalt brannten komplett nieder. Die Feuerwehr Velbert brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und verhinderte damit eine Ausweitung desselben. Nichtsdestotrotz schmolz ein Plastikschutz an der unverschlossenen Umzäunung, die den Sammelplatz umgibt.

Insgesamt entstand bei dem Brandgeschehen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Wie das Feuer entstand ist bisher noch unklar. Die Polizei geht jedoch nach dem Stand erster Ermittlungen davon aus, dass der Brand von noch unbekanntem Täter mutwillig gelegt wurde und leitete entsprechende Ermittlungen ein.

Bisher liegen der Velberter Polizei keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Motiv und Verbleib des oder der Täter vor. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

