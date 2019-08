Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auf das Handy geschaut - ein Schwerverletzter

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:10 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Pkw-Führer aus Dorsten auf der Dorstener Straße. Vor ihm bildete sich ein Rückstau, er musste bremsen. Von hinten fuhr ihm ein 39-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 39-Jährige durch die Nutzung seines Smartphones abgelenkt war. Der 53-jährige musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Ein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell