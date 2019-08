Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 51-Jährige zeigt sich exhibitionistisch am Kanal

Recklinghausen (ots)

Auf einem Kanalweg an der Ahsener Allee zeigte sich am Mittwoch, gegen 17 Uhr, ein 51-jähriger Olfener in exhibitionistischer Weise. In Höhe des Campingplatzes Ahsener befanden sich zu dieser Zeit eine 19-Jährige Recklinghäuserin sowie einige Meter weiter zwei 37-jährige Dattelner. Der 51-Jährige stand auf der anderen Kanalseite, gegenüber der 19-Jährigen, zog seine Hose herunter und manipulierte in Richtung dieser an seinem Geschlechtsteil. Er konnte von den benachrichtigten Polizeibeamten nun ganz nackt noch vor Ort angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise, dass er Alkohol getrunken hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Kurze Zeit später stellten die Beamten fest, dass der 51-Jährige mit seinem Fahrrad in Richtung Ahsen gefahren war. Er wurde angehalten und zur Wache gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss wurde er entlassen. Nun erwartete ihn neben der Anzeige wegen exhibitionistischer Handlung noch eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell