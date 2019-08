Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 17:45 Uhr, kaufte eine 31-jährige Frau aus Recklinghausen, zusammen mit ihrer 5-jährigen Tochter, in einem Supermarkt an der Bochumer Straße, Ecke Theodor-Körner-Straße, ein. Das Kind erklärte zur Toilette zu müssen und verschwand zunächst kurz aus dem Sichtfeld der Mutter.

Anschließend konnte die Mutter ihre Tochter ca. 15 Minuten lang nicht auffinden. Im weiteren Verlauf stand das Kind an einer Ampel, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, im Bereich der Theodor-Körner-Straße. Zeugen wollen die 5-Jährige in Begleitung einer unbekannten Frau gesehen haben. Die Mutter konnte ihre Tochter vor Ort wieder in Empfang nehmen.

Bislang liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Um den Sachverhalt abschließend bewerten zu können, werden Zeugen gesucht. Insbesondere gesucht wird ein Paar, dass das Kind im Ein/Ausgangsbereich des Supermarktes, bei der dortigen Bäckerei, beobachtet hat und eine Frau, die das Mädchen möglichweise kurzzeitig beaufsichtigt hat.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111.

