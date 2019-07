Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt : Unfall zwischen Skateboardfahrer und Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Samstagabend (29. Juni 2019) ist bei einem Verkehrsunfall in der Lübecker Innenstadt eine Radfahrerin verletzt worden. Sie war im Bereich der Wahmstraße mit einem Skateboardfahrer zusammengestoßen. Dieser beschimpfte die Verletzte und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:20 Uhr befuhr die Lübeckerin mit ihrem Rad die Wahmstraße von der Königstraße kommend in Richtung Krähenstaße. Auf der Fahrbahn vor ihr fuhr verbotswidrig ein junger Mann auf einem Skateboard. Als die 54-jährige den Skateboarder links überholte, fuhr dieser in Schlangenlinien. Dabei kollidierte er mit der Radlerin, diese kam zu Fall, stürzte und zog sich Schürfwunden am Arm und am Bein zu. Sie bat den Boarder um Hilfe. Anstelle der Gestürzten zu helfen, beschimpfte er sie und flüchtete in Richtung Königstraße.

Das 1. Polizeirevier ermittelt jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten den flüchtigen Skateboarder. Er soll circa 20 Jahre alt, 190cm groß und schlank sein. Er trug kurze, dunkle Haare und war mit einer Shorts bekleidet. Sein Erscheinungsbild wird mit Deutsch/ westeuropäisch beschrieben. Wer Hinweise auf den jungen Mann geben kann oder den Unfallhergang beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Lübecker Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451 - 1310 zu melden.

