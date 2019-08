Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Rollerfahrer wird schwer verletzt

Ein 66-Jähriger Rollerfahrer zieht sich am Samstagmorgen in Wangen eine Beinfraktur zu.

Ein Motorrollerfahrer befuhr am Samstagmorgen gegen neun Uhr die Hauptstraße in Wangen in Richtung Danzinger Straße. An der Einmündung angekommen, wollte der 66-Jährige nach links einbiegen. Beim Anfahren rutschte das Hinterrad auf dem dort mit roter Farbe markierten Radweg weg. Der 66-Jährige stürzte samt Roller um und brach sich das linke Bein. Er wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Sein Roller blieb fahrbereit, die Sachschäden am Fahrzeug belaufen sich auf geschätzte 200 Euro.

