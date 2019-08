Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL/HDH) Setzingen/Niederstotzingen - Ziemlich betrunkener Golffahrer zieht am Samstagvormittag auf der A 7 die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich.

Ein 49-Jähriger hat am Samstagvormittag durch seine Schlangenlinienfahrt auf der A 7 die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der Mann war mit seinem Golf gegen 11.30 Uhr auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Etwa Höhe der Gemeinde Setzingen schloss eine Streifenwagenbesatzung auf und bemerkte die sehr unsichere Fahrweise des Mannes. Er konnte im Bereich der Rastanlage Lonetal angehalten werden und pustete bei einem ersten Schnelltest einen Wert von über 2,5 Promille. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik verbracht, sein Pkw wurde durch einen Abschleppdienst verkehrssicher abgestellt. +++

