Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

37671 Höxter (ots)

Nach einem Beschluss des Amtsgerichtes Paderborn veröffentlicht die Polizei Höxter Lichtbilder einer bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Frau steht im Verdacht am Freitag, 05.04.2019, gegen 18:00 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Pfennigbreite, Waren im Wert von mehreren hundert Euro entwendet zu haben. Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

