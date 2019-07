Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Landesparteitag der AfD sowie Versammlungen am 06.07. und 07.07.2019 in Warburg

34414 Warburg (ots)

Am 06. und 07. Juli 2019 findet in der Stadthalle in Warburg ein außerordentlicher Landesparteitag der AfD - NRW- statt Daneben wurden im Zusammenhang mit dem Parteitag drei Versammlungen und ein Demonstrationszug im Bereich der Stadt Warburg angemeldet. Die Polizei Höxter wird als Versammlungsbehörde diese Versammlungen begleiten, um die verfassungsrechtlich garantierte Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften, auch mit Beamten der Bereitschaftspolizei, im Einsatz. Beeinträchtigungen durch die angemeldeten Versammlungen sind für Anwohner, Anliegerverkehr und Gewerbetreibende durch erforderliche Sperrmaßnahmen der Polizei wie auch zeitlich begrenzte verkehrsregelnde Maßnahmen leider nicht zu vermeiden. Die Polizei wird alles tun, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Ziel des polizeilichen Einsatzes ist, dass die Versammlungen friedlich und störungsfrei durchgeführt werden können.

Im Einzelnen sind folgende Versammlungen im Warburger Stadtgebiet angemeldet:

- Am Samstag, den 06.07.2019, und am Sonntag, den 07.07.2019, während des Parteitages der AfD, am Schützenplatz. - Am Samstag, den 06.07.2019, ab 10:00 Uhr, auf dem Gebrüder-Warburg-Platz. - Am Samstag, den 06.07.2019 und Sonntag, den 07.07.2019, jeweils ab 10:00 Uhr, auf dem Neustadtmarkt. - Des Weiteren ist ein Demonstrationszug geplant, der Samstag, den 06.07.2019, ab 10:00 Uhr, vom Bahnhof in Warburg aus in Richtung Stadthalle startet.

Zeitgleich feiert die syrisch-orthodoxe Kirche in Warburg am 6. Juli ganztägig ihren Familientag auf dem Gelände des Klosters in Warburg.

