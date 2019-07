Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ladendieb wird renitent

37671 Höxter (ots)

Wenig Einsicht zeigte sich gestern Mittag, Dienstag, 02.07.2019, gegen 12:10 Uhr, ein jugendlicher Ladendieb, nachdem er und sein Freund bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Schlesischen Straße erwischt wurden. Als er von Mitarbeitern vor dem Geschäft auf den Diebstahl angesprochen wurde, schlug er um sich und versuchte mehrfach zu flüchten. Nur mit großer Mühe konnte er daran gehindert werden. Durch die hinzugezogene Polizei konnte das Diebesgut (Tabakwaren, Süßigkeiten und alkoholische Getränke) bei den Jugendlichen aufgefunden werden. Beim zweiten Jugendlichen wurde im Rucksack ein Messer festgestellt, welches dem Waffengesetz unterliegt und schon der Besitz einen Verstoß darstellt. Die beiden 17 Jährigen wurden zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Polizeiwache in Höxter gebracht und anschließend ihren Eltern übergeben. Gegen beide Jugendliche wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet./he

