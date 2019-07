Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto stößt mit Radfahrer zusammen - Kind auf dem Fahrrad wird gesucht

Höxter (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kind auf einem Fahrrad kam es in Höxter am Samstag, 29. Juni. Das Kind, ein vermutlich elfjähriger Junge, blieb dabei offenbar unverletzt und fuhr nach kurzer Ansprache weiter. Zur Klärung des Unfallhergangs werden nun der Junge und seine Erziehungsberechtigten gebeten, sich bei der Polizei in Höxter zu melden. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr an der Westerbachstraße, als ein schwarzer VW Polo aus einer Grundstückseinfahrt in die Straße einbiegen wollte. Dabei stieß das Auto mit dem orangenen Fahrrad des Jungen zusammen. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

