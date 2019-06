Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Personen nach Kabeldiebstahl festgenommen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstag, 27. Juni, gegen 8.40 Uhr, drei Personen vor einem Haus an der Straße Girmen, die mehrere Rollen Kabel ohne Isolierung bei sich hatten. Sie informierte die Polizei über ihre Beobachtungen. Bis zum Eintreffen der Beamten hatten sich die Männer jedoch bereits mit einem Taxi in Richtung Heinsberg entfernt. Den Beamten gelang es, das Taxi auf der Heinsberger Straße in Saeffelen anzuhalten und die Personen zu kontrollieren. Es handelte sich um drei Männer im Alter von 28 bis 31 Jahren, die alle aus Heinsberg stammen. Im Fahrzeug fanden die Beamten die Kabel und stellten sie sicher. Zudem fanden sie bei den Männern Betäubungsmittel. Diese wurden ebenfalls sichergestellt. Allen Dreien wurde eine Blutprobe entnommen, da sie angaben, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ermittlungen ergaben, dass die Kabel offenbar aus einem Einbruchsdiebstahl in eine Firma in der Ortschaft Oberbruch stammen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

