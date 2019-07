Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit hohem Sachschaden in Nieheim

Bild-Infos

Download

Nieheim (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstand am Sonntag, 30. Juni, bei einem Verkehrsunfall im Nieheimer Industriegebiet Alersfelde. Gegen 11.40 Uhr war ein Ford Focus im Kreuzungsbereich mit einem von rechts kommenden Hyundai Tucson zusammengestoßen. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen, die Autos wurden durch den Unfall aber so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell