Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Anhänger aus Scheune entwendet

34414 Warburg (ots)

Ein Pkw-Anhänger ist in der Zeit von Montag, 01.07.2019, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 02.07.2019, 08:30 Uhr, aus einer an der K11 gelegenen Feldscheune entwendet worden. Die Feldscheune wurde zuvor aufgebrochen. Sie befindet sich aus Richtung Warburg kommend ca. 500 Meter rechtsseitig vor dem Ortseingang Menne. An dem Anhänger ist das amtliche Kennzeichen HX-YQ 645 angebracht. Hinweise zu Tatverdächtigen und zum Verbleib des Anhängers nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, entgegen./he

