Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.07.2019 - Anhänger aus Scheune entwendet

34414 Warburg (ots)

Der entwendete Anhänger ist wieder aufgefunden worden. Ein Landwirt hatte den Anhänger am Donnerstagmorgen, 04.07.2019, auf einem dichtbewachsenen Weg bei Ossendorf festgestellt. Dies kam ihm verdächtig vor, da er zuvor in der Zeitung von einem gestohlenen Anhänger in der Zeitung gelesen hatte und er informierte die Polizei. Diese konnte den Anhänger kurz darauf an den Eigentümer aushändigen. Hinweise zu Tatverdächtigen und sonstige Hinweise nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, entgegen./he

