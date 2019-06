POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Porsche ausgebrannt; Sindelfingen: 26-Jahre alter Mann endet nach Pöbeleien in Polizeigewahrsam

Polizeipräsidium Ludwigsburg

BAB 8/Sindelfingen: Porsche ausgebrannt

Unverletzt blieben ein 57-jähriger Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin, die am Donnerstagmorgen allerdings zusehen mussten, wie ihr Porsche in Flammen aufging. Das Paar war gegen 09.00 Uhr in einer Gruppe weiterer Porsche-Fahrer unterwegs, die einen gemeinsamen Ausflug geplant hatten. Zwischen den Anschlussstellen Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung München bemerkte der 57-Jährige, dass der Wagen plötzlich in das Notlaufprogramm schaltete. Hierauf wechselte der Mann unverzüglich von der linken Spur auf den Standstreifen und hielt an. Als die Insassen den 911 Carrera gleich darauf verließen, qualmte dieser bereits. Wenige Minuten später hatte sich das Feuer, das vom Motorraum ausging, bereits auf das gesamte Fahrzeug ausgebreitet und der Wagen stand im Vollbrand. Dies führte zu einer dichten Rauchsäule. Aufgrund von Verpuffungen flogen brennende Fahrzeugteile umher, so dass drei der fünf vorhandenen Fahrstreifen gesperrt werden mussten. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung waren die Freiwilligen Feuerwehren Sindelfingen, Böblingen und Leonberg, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort waren, bis gegen 10.00 Uhr mit den Löschmaßnahmen beschäftigt. Darüber hinaus befanden sich ein Mitarbeiter des Umweltsamts der Landratsamts Böblingen sowie die Autobahnmeisterei vor Ort. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 75.000 Euro geschätzt. Auf der BAB 8 entstand ein Rückstau von etwa neun Kilometern Länge. Die BAB 81 aus Richtung Heilbronn kommend war ebenfalls betroffen. Dort bildete sich ein Stau von etwa sechs Kilometern. Ursächlich für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt.

Sindelfingen: 26 Jahre alter Mann endet nach Pöbeleien in Polizeigewahrsam

Ein 26-jähriger Mann endete am Donnerstagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen, nachdem er zunächst am Busbahnhof und später auch in einem Linienbus herum gepöbelt hatte. Gegen 05.50 Uhr mussten Beamte des Polizeireviers Sindelfingen zum ersten Mal ausrücken, da ein Mann gemeldet wurde, der am Busbahnhof wahllos Passanten anpöbelte, herumschrie und laut Musik hörte. Der polizeibekannte 26-Jährige wurde nun zunächst zur Ruhe ermahnt. Mögliche Folgemaßnahmen, insofern er erneut störend auftreten sollte, erklärten ihm die Polizisten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte das Ergebnis, dass der Mann wohl alkoholisiert war. Etwa eine Stunde später alarmierte ein Busfahrer der Linie 701 die Polizei. In dem Bus, der voll besetzt mit Fahrgästen, vor allem Schülern war, befand sich ein Mann, der randalierte und die Insassen verängstigte. Der Busfahrer hielt hierauf an der Haltestelle im Bereich der Gottlieb-Daimler-Schule an und wartete auf die Polizei. Als diese vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass es sich bei der Person um den 26-Jährigen handelte, der bereits ermahnt worden war. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und musste bis nachmittags in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen bleiben.

