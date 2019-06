Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrunken Auto gefahren

Rinteln (ots)

(swe). Am Mittwoch, 5. Juni, wird durch eine Polizeistreife gegen 22.35 Uhr ein Pkw in der Rintelner Nordstadt einer Kontrolle unterzogen. Bereits kurz nach dem Anhaltevorgang stieg der Fahrzeugführer aus dem Pkw aus und gab an, dass man jetzt wohl seinen Führerschein bekommen würde, da er viel Alkohol getrunken habe. Dies wurde auch durch einen Atemalkoholtest nachgewiesen. Eine Blutprobe wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt.

