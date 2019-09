Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Erneut zahlreiche Anrufe durch "falsche Polizeibeamte"

Mainz (ots)

In der laufenden Woche kommt es vermehrt zu Anrufen durch Betrüger in Mainz, die sich als falsche Polizeibeamte ausgeben. Wie bereits in einer Mitteilung am Dienstag bekannt gegeben, sind am Montagabend zahlreiche Taten gemeldet worden, doch nun ist es erneut zu einigen weiteren Fällen gekommen. Meist scheitern die Täter mit ihrem Vorhaben und es bleibt beim Versuch, jedoch hatten die Täter in einem der vorliegenden Fälle Erfolg.

Die Anrufe laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Mit geschickter Gesprächsführung versuchen die Täter ihre Opfer dazu zu bringen, ihr Hab und Gut an einen vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben. Oft heißt es, die "Polizei" habe aktuell einen Verbrecher festgenommen. Bei ihm sei ein Zettel mit der Anschrift der/des Angerufenen aufgefunden worden. Die Wertsachen müssten nun bei der Polizei in "Sicherheit" gebracht werden. Hierbei werden die Angerufenen mit erfundenen Geschichten erheblich unter Druck gesetzt.

Beenden Sie bitte unbedingt direkt das Gespräch und lassen sich nicht von dem Anrufer mit der Polizei verbinden. Legen Sie auf und wählen selbst die 110.

