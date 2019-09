Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linien-Busses

Mainz (ots)

Mittwoch, 25.09.2019, 18:18 Uhr

Kurz vor einer Bushaltestelle in der Saarstraße in Mainz hält ein Linienbus verkehrsbedingt an. Anstatt wie üblich die Feststellbremse zu betätigen, betätigt der Fahrer die Haltestellenbremse, was bewirkt, dass die Türen auf Knopfdruck von den Fahrgästen geöffnet werden können. Ein Fahrgast öffnet daraufhin die hintere Tür des Busses, da er annimmt, an der Bushaltestelle angekommen zu sein. Beim Aussteigen stößt er mit einem Radfahrer zusammen, der am Bus entlang auf dem Radweg fährt. Der Fahrgast sowie der Radfahrer werden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell