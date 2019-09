Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsbehinderungen in Zusammenhang mit der Agrarministerkonferenz von Mittwoch bis Freitag in Mainz-Finthen

Mainz (ots)

In den kommenden Tagen kann es während der Agrarministerkonferenz in Mainz-Finthen zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch mehrere Versammlungen kommen. Diese findet in der Zeit vom 25. bis 27.09.2019 statt.

Während der Versammlung wird zum Schutz der anwesenden Teilnehmer die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Flugplatzstraße auf max. 30km/h heruntergesetzt.

Am 26.09. finden zwischen 11:00 und 17:00 Uhr zwei Versammlungen statt. Hier wird mit einer Teilnehmerzahl im dreistelligen Bereich gerechnet.

Am 27.09. findet zwischen 13:00 und 14:00 Uhr eine Versammlung statt, bei der mit kurzfristigen Störungen des Verkehrs zu rechnen ist. Zudem wird es eine Versammlung geben, die um 10:00 Uhr in der Waldthausenstraße beginnt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell