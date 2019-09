Polizei Bonn

POL-BN: Pressetermin: 10 Jahre Kooperationsprojekt "Mein Körper gehört mir"

Bonn (ots)

"Kinder brauchen starke Erwachsene!" Unter diesem Motto findet am 8. Oktober um 17:00 Uhr im Polizeipräsidium Bonn eine kostenlose Jubiläumsveranstaltung des Kooperationsprojektes "Mein Körper gehört mir" statt.

Das bundesweit eingesetzte und wissenschaftliche evaluierte Programm, das sich an Kinder des dritten und vierten Schuljahres sowie deren Eltern, Lehrer/innen und pädagogische Fachkräfte richtet, wird bereits seit 2009 an vielen Grundschulen in der Region Bonn/Rhein-Sieg als Kooperationsprojekt der theaterpädagogischen werkstatt, der Hannah-Stiftung gegen sexuelle Gewalt und der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt umgesetzt. Seit 2017 unterstützt die Polizei Bonn und die Anlauf-und Beratungsstelle des Kinderschutzbundes Sankt Augustin die Kooperation. Die Jubiläumsveranstaltung ist der Auftakt für eine erneute Erweiterung des Projektes. Als Unterstützer beteiligen sich nun auch die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises und die Evangelische Beratungsstelle. Inhaltlich gibt es mit der "Großen Nein-Tonne" zukünftig auch ein eigenes Programm für Kindergartenkinder und Schulkinder der ersten und zweiten Grundschulklassen.

Schulen, Kindergärten, Fachkräfte, Eltern und interessierte Erwachsene erhalten bei der Veranstaltung die Gelegenheit, die Kooperationspartner/innen kennen zu lernen. Neben einer Rückschau auf bisher Erreichtes soll die Rolle der Erwachsenen bei der Prävention und Erziehung auf humorvolle Weise reflektiert werden. Dazu wird das Theaterstück "Eltern sein - ein Kinderspiel?! der theaterpädagogischen werkstatt kostenlos präsentiert. Im Anschluss gibt es bei Getränken und einem kleinen Imbiss die Möglichkeit zum Austausch.

Die Veranstaltung findet am 8. Oktober um 17 Uhr im Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn statt.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Pressevertreter um vorige Anmeldung unter 0228/15-1025 oder pressestelle.bonn@polizei.nrw.de.

Nähere Informationen zum Kooperationsprojekt und den Programmen der theaterpädagogischen werkstatt finden Sie auf den beiliegenden Flyern sowie auf der Homepage: www.theaterpaed-werkstatt.de

Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, 0228/635524, info@beratung-bonn.de; www.beratung-bonn.de

