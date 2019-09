Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Villip: Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall - Verdacht der Unfallflucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Beteiligte und Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich bereits am vergangenen Samstag (21.09.2019) ereignet hat. Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer die Villiper Hauptstraße. An der Einmündung zur Straße Burg Gudenau fuhr der Mann nach eigenen Angaben an zwei weiteren Fahrradfahren, einem Mann und einer Frau, vorbei. Dabei habe er den männlichen Zweiradfahrer touchiert, so dass dieser dadurch zu Fall gekommen sei. Der 24-Jährige habe sich jedoch nicht weiter darum gekümmert und seine Fahrt fortgesetzt. Später meldete sich Unfallverursacher bei der Polizei.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten Zeugen des Unfalls und insbesondere die zwei noch unbekannten Radfahrer sich unter der Rufnummer 0228/15-0 bei der Polizei zu melden.

