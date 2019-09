Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Nach Zeugenhinweis - Mutmaßlicher Fahrraddieb in Haft

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 22.09.2019 nahm eine Polizeistreife zwei mutmaßliche Fahrraddiebe nach einem Zeugenhinweis in der Bonner Weststadt vorläufig fest. Einer der Tatverdächtigen sitzt nun in Hauptverhandlungshaft.

Gegen 18:50 Uhr hatte ein Zeuge der Polizei zwei Männer in der Quantiusstraße gemeldet, die offensichtlich dabei waren, das Schloss eines Fahrrads aufzubrechen. Einer Streife der Bonner City-Wache gelang es, die beiden 37 und 53 Jahre alten Verdächtigen am Tatort zu stellen. Beide führten umfangreiches Werkzeug mit sich, ein Schraubendreher steckte noch im Schloss eines Rennrades fest. Bei dem 37-Jährigen fanden die Beamten außerdem eine geringe Menge Amphetamin. Beide Männer wurden daraufhin in das Polizeipräsidium gebracht.

Nach ersten Ermittlungen wurde der 53-Jährige am Abend wieder entlassen. Für ihn lagen keine Haftgründe vor. Sein mutmaßlicher Mittäter, der ohne festen Wohnsitz ist und der Polizei bereits wegen Drogen- und Eigentumsdelikten bekannt ist, verblieb im Polizeigewahrsam. Nach weiteren Ermittlungen der zuständigen Ermittlungsgruppe (EG) "Bike" wurde er gestern (23.09.2019) einem Richter vorgeführt, der die Hauptverhandlungshaft anordnete. Der 37-Jährige wird vermutlich schon nächste Woche vor Gericht stehen.

Ein Zusammenhang zu der Diebstahlsserie der kürzlich in Polen sichergestellten Fahrräder (siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4360204) besteht nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Ermittler der EG Bike arbeiten weiterhin daran, die Räder einzelnen Taten und somit Geschädigten zuzuordnen - ob möglicherweise auch ihr Fahrrad sichergestellt wurde, erfahren Sie auf: https://bonn.polizei.nrw/aufgefundene-fahrraeder.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell