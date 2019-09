Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 49-Jähriger nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der Montag (23.09.2019) für einen 49-jährigen Mann. Er hatte gegen 16:20 Uhr versucht, hochwertiges Parfüm aus einem Bonner Kaufhaus an der Poststraße zu stehlen, war dabei aber von Ladendetektiven ertappt worden.

Eine alarmierte Streife der Wache GABI stellte bei seiner Kontrolle fest, dass der 49-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist und nahm ihn vorläufig fest. Der bereits wegen gleichgelagerten Delikten polizeibekannte Mann wurde in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit noch an.

