Polizei Bonn

POL-BN: Kontrollen in Tannenbusch - 15-Jähriger führte Marihuana mit

Bonn (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels ist die Folge einer Kontrolle eines 15-Jährigen am gestrigen Montag (23.09.2019) in Bonn-Tannenbusch. Der Jugendliche war Polizeibeamten der City-Wache gegen 23:15 Uhr auf der Sudetenstraße aufgefallen. Beim Anblick der Polizisten nahm der junge Mann zunächst die Beine in die Hand und ergriff die Flucht. Hierbei warf er eine Plastiktüte weg. Auf der Hohe Straße konnte der 15-Jährige schließlich gestellt werden. In der weggeworfenen Plastiktüte befand sich eine größere Menge Marihuana. Die Beamten stellten neben den Drogen auch potentielles Dealgeld sicher. Der Jugendliche musste die Beamten auf die Wache Innenstadt begleiten. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

