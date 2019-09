Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Miel: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der K 61

Bonn (ots)

Am gestrigen Montag (23.09.2019) kam es auf der K 61 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall: Ein 57-jähriger Fahrzeugführer befuhr gegen 18:00 Uhr die Bundesautobahn 61 aus Richtung Köln kommend, fuhr an der Anschlussstelle Swisttal-Miel ab, um links auf die K 61 abzubiegen. Beim Linksabbiegen übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand einen 41-jährigen PKW-Fahrer, der zeitgleich die K 61 Richtung Swisttal-Ollheim befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Aufprall wurden beide Unfallbeteiligte verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt. Beide Fahrzeugführer mussten im Anschluss zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 20000 Euro. Die weitere Bearbeitung zu diesem Verkehrsunfall übernimmt das zuständige Verkehrskommissariat.

