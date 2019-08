Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 14-jähriger Junge schwerverletzt

Neunkirchen (OT Wiederstein) (ots)

Am Samstag, 10.08.2019, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Unfall in Neunkirchen-Wiederstein. Auf einem Firmengelänge wagte ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad einen Sprung von einer circa 1,40 Meter hohen Mauer. Dabei stürzte er unglücklich auf den Pflasterboden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde er in eine Siegener Klinik geflogen.

