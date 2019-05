Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher durch ausgelösten Alarm vertrieben

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch, gegen 23:50 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Optikerfiliale in der Mittelstraße einzubrechen. Beim Aufhebeln der Eingangstür lösten sie einen Alarm aus. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell