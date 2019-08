Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mann bei Aushubarbeiten eingeklemmt

57250 Netphen (ots)

Am Samstag, 10.08.2019 gegen 16:30 Uhr, war ein 49-jähriger Hauseigentümer mit Erdaushubarbeiten an seinem Haus beschäftigt und befand sich in einer ca. 2 Meter tiefen Grube. Durch das zuvor entnommene Erdreich löste sich eine dort befindliche Betonplatte, die den Mann dann an dem Hausfundament an den Beinen einklemmte. Für das Bergen des eingeklemmten Mannes waren Feuerwehr und Rettungsdienst eingesetzt. Da der Mann aus seiner misslichen Lage zunächst nicht befreit werden konnte, wurde ein mobiler Kranwagen zur Unglücksstelle beordert. Noch vor Eintreffen des Krans konnte der Mann befreit werden. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Amt für Arbeitsschutz erschien vor Ort.

