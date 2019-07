Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt - E-Bike-Fahrer kollidiert mit Traktor

Straubenhardt (ots)

Am Dienstag, um etwa 11:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Gartenstraße bei Straubenhardt. Ein 82-jähriger E-Bike-Fahrer war auf dem Radweg von Hasenstock kommend in Richtung Langenalb unterwegs. Nach aktuellem Stand kam der Mann plötzlich unvermittelt auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Ackerschlepper mit Mähgerät. Der 82-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und kam unter seinem Rad zum Liegen. Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell