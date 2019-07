Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Hoher Sachschaden nach Brand mehrere Scheunen

Karlsruhe (ots)

Aus noch bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag kurz vor 11:30 Uhr in der Grabener Sophienstraße eine Scheune in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf weitere angrenzende Scheunen über. Bislang sind vier Scheunen komplett abgebrannt bei zwei weiteren ist die Feuerwehr aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei ist mit sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort. Teilweise mussten Straßen gesperrt werden und Schaulustige vom Brandort ferngehalten werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro.

