Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190314 - 288 Frankfurt-Innenstadt: Schuhtausch der etwas anderen Art

Frankfurt (ots)

(hs) Gestern Abend (13.03.2019) hat ein 23- jähriger Mann seine "alten" gegen "neue" Schuhe ausgetauscht. Eine Bezahlung erfolgte nicht.

Gegen 18.00 Uhr begab sich der junge Mann in die Sportabteilung eines Kaufhauses, suchte sich ein paar schöne Sportschuhe aus, zog diese an und verließ anschließend das Geschäft ohne sie zu bezahlen. Seine gebrauchten Schuhe ließ er an Ort und Stelle zurück. Außerhalb des Geschäfts wurde er kurz darauf von zwei Ladendetektiven auf den Diebstahl angesprochen. Durch Faustschläge wollte er sich nun dieser Situation entziehen. Diese Verfahrensweise war nicht von Erfolg gekrönt. Die Ladendetektive setzten sich zur Wehr und übergaben ihn später der Polizeistreife.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell