POL-KA: (KA) Karlsruhe - Trickdiebe geben sich als Staatsanwaltschaft aus

Glücklicherweise ohne Erfolg verlief der Versuch bislang unbekannter Trickdiebe am Montag, gegen 15:10 Uhr, eine 57-jährige Frau aus Karlsruhe mit mehreren Telefonanrufen um ihr Geld zu bringen. Die Frau durchschaute die Masche und informierte die Polizei.

Bei einem ersten Anruf gaukelten die Betrüger vor, von der Staatsanwaltschaft Köln zu sein. Sie kündigten der Frau an, dass sie in Kürze einen Anruf von der Schadensersatzstelle bekommen würde. Nur wenige Minuten später ging ein Anruf von der genannten Stelle bei der 57-Jährigen ein. Ein Mann war am Apparat, welcher angab eine Akte der Frau vor sich zu haben. Hierin wären Angaben zum Wohnsitz, zur Arbeitsstätte, den Führungszeugnissen der Geschädigten sowie angebliche Zahlungen in die Türkei vermerkt, welche aus einem vorangegangenen Betrugsdelikt zu ihrem Nachteil entstanden sind. Angeblich könne der Mann den verlorenen Betrag zurückerlangen. Hierzu müsse die Frau lediglich einen Geldtransfer über 630 Euro tätigen.

Insbesondere da die 57-Jährige mit dem angeblichen Betrugsdelikt nichts anfangen konnte, lehnte sie die geforderte Zahlung ab. Die Trickbetrüger versuchten daraufhin die Frau unter Druck zu setzen. Sie gaben an die Polizei informieren zu wollen und drohten mit einem Haftbefehl. Letztendlich informierten jedoch nicht die Trickbetrüger die Polizei, sondern die Frau.

