Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall durch Überfahren einer roten Ampel

Mainz (ots)

Mittwoch, 19.06.2019, 10:00 Uhr bis 11:10 Uhr

Am Mittwochvormittag kommt es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 64-jähriger Autofahrer eine rote Ampel verbotswidrig an der Kreuzung Windmühlenstraße/Am Fort Elisabeth/Freiligrathstraße überfährt. In der Mitte der Kreuzung kollidiert er mit einem Taxi, das bei grün über die Ampel fährt. Durch den Aufprall gerät das Auto ins Schleudern und kollidiert mit einem weiteren Fahrzeug, das an einer roten Ampel wartet. Es entstehen Sachschäden an allen drei Fahrzeugen; zwei müssen abgeschleppt werden. Es wird niemand verletzt.

