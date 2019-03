Polizei Duisburg

POL-DU: Pkw-Brand

Duisburg-Huckingen (ots)

Auf dem Parkplatz des Edeka-Centers auf der Düsseldorfer Landstraße in Duisburg-Huckingen geriet am Sonntag, 24.03.2019 um 01:40 Uhr, ein dort abgestellter Pkw Renault Clio in Brand.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus, musste von der Feuerwehr gelöscht werden und wurde anschließend zur Spurensicherung polizeilich sichergestellt. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen.

Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sollten, werden gebeten sich mit der Polizei Duisburg unter 0203/280-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell