Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Brand vor Seniorenzentrum

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24. März) gerieten gegen 01.15 Uhr Gartenmöbel in Brand, die an der Hausfassade des AWO Seniorenzentrums auf der Friedrich-Ebert-Straße 147 abgestellt waren. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Das Gebäude zeigt leichte Brandschäden an der Fassade, Personen kamen nicht zu Schaden. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

