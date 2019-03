Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Jugendliche zocken Schüler ab

Bergisch Gladbach (ots)

Sechs junge Männer haben jüngere Schüler eingeschüchtert und um ihr Taschengeld gebracht.

Gleich drei Mal wurde die Polizei gestern (18.03.) wegen Raub auf Schüler gerufen. Gegen 18.05 Uhr meldeten sich vier Schüler, die gerade auf dem oberen Parkdeck eines Parkhauses in der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße von sechs jungen Männern überfallen worden waren. Diese Gruppe hatte die vier Schüler im Alter von 14 und 15 Jahren getrennt, dann geschubst und geschlagen, um mit Nachdruck die Herausgabe ihrer Wertsachen zu erzwingen. Teilweise wurden sie auch danach durchsucht. Mit elektronischen Kleingeräten, Schülerausweisen, einer Uhr und einer Geldbörse flüchten die Täter durch das Treppenhaus in Richtung Busbahnhof. Auf dem Weg nach unten zockten sie noch zwei 13-Jährige auf ähnliche Weise ab und erbeuteten dabei 30 Euro. Schon 20 Minuten später ging der nächste Anruf bei der Polizei ein. Ein 17-Jähriger berichtete aus der Steinstraße, dass einer der sechs Täter auch ihn überfallen hatte, nachdem er ihn in die dortige Unterführung beordert und ihm gewaltsam aus dem Portmonee 10 Euro herausgenommen hatte. Im Rahmen der Fahndung wurden die Tatverdächtigen in der Wipperführter Straße von Polizeibeamten angetroffen und zur Wache gebracht. Die Männer deutscher, iranischer und syrischer Herkunft im Alter von 13, 16,17,18 und 24 Jahren sind zum Teil bereits polizeilich wegen ähnlicher Fälle bekannt. Sie sind für Bergisch Gladbach und Wipperführt gemeldet und wurden nach erster Sachverhaltsklärung von ihren Erziehungsberechtigten auf der Wache abgeholt. Laut Zeugenaussagen hat die Tätergruppe in der Vergangenheit noch mehr Straftaten dieser Art begangen. Die Polizei vermutet jedoch, dass viele dieser Taten aus Angst gar nicht angezeigt wurden. Daher werden Geschädigte gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell