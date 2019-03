Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbrüche in Ketzbergerhöhe

Wermelskirchen (ots)

Zwei Einfamilienhäuser in der Straße Ketzbergerhöhe sind das Ziel von Einbrechern am letzten Samstag (16.03.) zwischen 15.00 Uhr und 22.00 Uhr gewesen.

In einem Fall versuchten sich die Täter zunächst an der Terrassentür. Da sie dort scheiterten, versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln. Aber auch dies gelang nicht. An einem benachbarten Haus hatten sie mehr Erfolg. Dort schafften sie es, ein Fenster im ersten Stock aufzubrechen und so ins Haus zu gelangen. Als die Bewohnerin am Abend nach Hause kam, fand sie den Flur sehr unordentlich vor. Sofort verständigte sie die Polizei. Überall im Haus standen Schränke offen, der Inhalt lag auf dem Boden verteilt herum. Gestohlen wurde jedoch auch hier nichts.

Zeugen, die in der genannten Zeit etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell