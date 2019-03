Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch ohne Beute

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe haben am 17.03. zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Altenberger-Dom-Straße aufgebrochen.

Die Bewohner hatten das Haus am Mittag verlassen. Als sie am Abend zurückkehrten, bemerkten sie, dass ein Fenster offen stand. Die Einbrecher hatten es aufgehebelt und waren so ins Haus gelangt. Auf diesem Wege sind sie später ohne Beute wieder geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

